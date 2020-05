Bundesliga - Le Bayern reste favori chez les bookmakers

« Enfin ! » doivent se dire les passionnés de foot de l’autre côté du Rhin. Ce week-end, après une suspension qui aura duré plus de deux mois, la Bundesliga va reprendre ses droits, avec une reprise pour le moins alléchante du championnat allemand. Outre l’énorme derby de la Ruhr entre le Borussia Dortmund et Schalke - prévu samedi dès 15h30 - on retrouvera avec plaisir les très joueurs Mönchengladbach, Leipzig et Leverkusen, en compagnie du grand Bayern Munich en déplacement du côté de l’Union Berlin.

Derrière Thomas Müller et les siens, le BVB de Lucien Favre se dévoile ensuite comme l’outsider numéro un pour la couronne, devant le RB Leipzig du détonnant Nagelsmann. Même si rien ne sera forcément comme avant la trêve forcée, le suspense s’annonce donc présent en Allemagne, pour le plus grand bonheur des amateurs du genre. Ne reste plus qu’à attendre quelques jours désormais.