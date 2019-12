Bundesliga - Le Bayern s'en sort à Fribourg, Gladbach retrouve le sourire

En déplacement sur la pelouse de Fribourg, le Bayern Munich s'est imposé dans les derniers instants (1-3) à l'occasion de la 16e journée de Bundesliga. La rencontre débutait parfaitement pour le Bayern avec l'ouverture du score précoce de Lewandowski (16e) et des occasions à la pelle. Mais au retour des vestiaires, les coéquipiers de Serge Gnabry faisaient une nouvelle fois preuve de nombreuses largesses défensives. Gênés au milieu de terrain, le visiteurs concédaient ainsi l'égalisation par l'intermédiaire de Grifo à l'heure de jeu (58e). Piquée au vif, l'équipe de Flick se montrait de plus en plus dangereuse. Cette prise de risque finissait par payer, avec dans le temps additionnel, le but du jeune Joshua Zirkzee (90e+2), entré en jeu pour la première fois en championnat quelques instants plus tôt. Gnabry s'offrait même un autre but trois minutes plus tard (90e+5). Avec cette victoire, le Bayern monte sur le podium, à quatre points du RB Leipzig.

De son côté, le Borussia Mönchengladbach s'est tranquillement imposé au Borussia Park face à la lanterne rouge Paderborn (2-0) après deux défaites d'affilée toutes compétitions confondues. Logiquement au dessus, les joueurs de Gladbach ont rapidement étouffé les visiteurs, mais ont attendu la seconde période pour réellement prendre la mesure de leurs adversaires du soir. C'est le Français Alassane Pléa (46e) qui a permis à son équipe de prendre les devants au retour des vestiaires, tandis que le capitaine Lars Stindl a fait le break sur penalty à vingt minutes du terme (67e). Avec cette victoire, l'équipe de Marco Rose reste seconde, à égalité de points avec le leader, le RB Leipzig. Dans les autres matchs de la soirée, Schalke 04 a fait match nul face à Wolfsburg (1-1), tandis que l'Eintracht Francfort a chuté face au FC Cologne (2-4). Plus tôt dans la journée, le Bayer Leverkusen a enchaîné une seconde défaite d'affilée en championnat en s'inclinant face au Hertha Berlin (0-1).

LES RÉSULTATS DE LA 18E JOURNÉE DE BUNDESLIGA

Mardi 17 décembre

Werder Brême - Mayence : 0-5

Borussia Dortmund - RB Leipzig : 3-3

Union Berlin : 0-2

Augsbourg - Fortuna Düsseldorf : 3-0

Mercredi 18 décembre

Bayer Leverkusen - Hertha Berlin : 0-1

Fribourg - Bayern Munich : 1-3

Borussia M'Gladbach - Paderborn : 2-0

Wolfsburg - Schalke 04 : 1-1

Eintracht Francfort - FC Cologne : 2-4