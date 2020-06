Bundesliga - Le Bayern se défait de Leverkusen et fonce vers le titre !

Ce samedi après-midi, dans le cadre de la 30ème journée de Bundesliga, le Bayern Munich a remporté avec maîtrise le choc face au Bayer Leverkusen (2-4). Pourtant, malgré le forfait de Kai Havertz, son meilleur buteur, blessé, le Bayer n'a pas raté son entrée, prenant rapidement l'avantage au tableau d'affichage via Lucas Alario (10ème). Mais ce but, paradoxalement, a eu le mérite de réveiller les Bavarois, qui ont ensuite déroulé leur football. Kingsley Coman a d'abord égalisé avant la demi-heure de jeu (27ème), puis Leon Goretzka (42ème) et Serge Gnabry (45ème) ont permis aux hommes de Hans-Dieter Flick de prendre un ascendant logique et mérité avant la coupure.

Après la pause, l'inévitable Robert Lewandowski y est allé de son petit but pour mettre fin à tout suspense (66ème), la réalisation tardive de Florian Wirtz (89ème) s'avérant anecdotique. Grâce à ce beau succès, les coéquipiers de Benjamin Pavard confortent leur première place au classement (70 points), avec dix unités d'avance sur le Borussia Dortmund (60 points), qui accueillera le Hertha Berlin au Signal-Iduna Park dans une petite heure (18h30). De son côté, le RB Leipzig a concédé le nul à la maison face à Paderborn (1-1) et reste sur la troisième marche du podium (59 points). Enfin, dans les autres résultats de l'après-midi, Mayence a dominé l'Eintracht Francfort (0-2), tandis que le Fortuna Düsseldorf et Hoffenheim se sont quittés dos à dos (2-2).

Bundesliga - 30e Journée Bayer Leverkusen 2 - 41 - 3 Bayern Munich L. Alario 9'

F. Wirtz 89'

27' K. Coman

42' L. Goretzka

45' S. Gnabry

66' R. Lewandowski



LES RÉSULTATS DE LA 30E JOURNÉE DE BUNDESLIGA

Vendredi 5 juin

Fribourg - Borussia Mönchengladbach : 1-0

Samedi 6 juin

RB Leipzig - Paderborn : 1-1

Bayer Leverkusen - Bayern Munich : 2-4

Eintracht Francfort - Mayence : 0-2

Fortuna Düsseldorf - Hoffenheim : 2-2

18h30 : Borussia Dortmund - Hertha Berlin

Dimanche 7 juin