Bundesliga - Le Bayern vient à bout de Mönchengladbach

Sur une série de six victoires en autant de matchs disputés depuis la reprise des compétitions, le Bayern Munich a enchaîné difficilement ce samedi face au Borussia Mönchengladbach (2-1) lors de la 31ème journée de Bundesliga. Bousculés par des Poulains décomplexés, les Bavarois ont craqué une première fois sur une frappe de Hofmann mais la réalisation du milieu allemand a été annulée pour une position de hors-jeu (16e). Lucas Hernandez a ensuite répondu mais Sommer a remporté son duel face au Français (22e). Le gardien suisse s'est montré bien moins inspiré quelques minutes plus tard en dégageant le ballon directement sur Zirkzee sous la pression de Cuisance. Le remplaçant de Lewandowski ne s'est pas fait prier pour ouvrir le score dans le but vide (26e).

Ce coup du sort à quelque peu refroidi les visiteurs mais ceux-ci ont été récompensés de leurs efforts. Sur un centre vicieux de Herrmann, Pavard a voulu tacler pour dégager mais a trompé son propre gardien, permettant à Gladbach d'égaliser (37e). En second période, le Bayern a monopolisé le ballon et a mis la pression sur les buts de Sommer mais s'est longtemps heurté à une défense bien en place. Finalement, Goretzka, l'homme en forme côté bavarois, a libéré son équipe sur une remise de Pavard (86e). Au classement, le Bayern consolide sa place de leader et garde sept points d'avance en tête. Le Borussia Mönchengladbach pourrait perdre sa quatrième place en cas de résultat nul ou de succès du Bayer Leverkusen.

Bundesliga - 31e Journée Bayern Munich 2 - 11 - 1 Mönchengladbach J. Zirkzee 26'

L. Goretzka 86'

37' B. Pavard (CSC)



LES RÉSULTATS DE LA 31E JOURNÉE DE BUNDESLIGA

Vendredi 12 juin

Hoffenheim - RB Leipzig : 0-2

Samedi 13 juin

VfL Wolfsburg - Fribourg : 2-2

Fortuna Düsseldorf - Borussia Dortmund : 0-1

Hertha Berlin - Eintracht Francfort : 1-4

Cologne - Union Berlin : 1-2

Paderborn - Werder Brême : 1-5

Bayern Munich - Borussia Mönchengladbach : 2-1

Dimanche 14 juin