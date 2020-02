Bundesliga - Le Borussia Dortmund déroule face à Francfort avant d'affronter le PSG

Pour sa dernière répétition avant la réception du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, le Borussia Dortmund n'a pas fait de détails face à l'Eintracht Francfort (4-0) en ouverture de la 22ème journée de Bundesliga. Amplement dominateur dans cette partie, le futur adversaire du PSG a d'abord trouvé le poteau de Trapp sur un coup franc direct de Guerreiro (9e). A la demi-heure de jeu, le capitaine, Piszczek, a concrétisé la domination des siens en ouvrant le score sur une frappe précise depuis les vingt mètres, après un service d'Hakimi (33e).

Dès le retour des vestiaires, Sancho a doublé la mise. Après avoir facilement éliminé son vis à vis, l'international anglais n'a pas tremblé à la conclusion (50e). Quelques minutes plus tard, le BvB a corsé l'addition avec le 9e but en 6 matchs de Erling Haaland (54e) ! Après une excellente sortie de balle de Guerreiro, Hakimi a sollicité le une-deux avec Sancho avant d'offrir sa deuxième passe décisive de la soirée. Le rouleau compresseur jaune et noir ne s'est pas arrêté en si bon chemin. Auteur d'un gros match, Guerreiro a ajouté son nom au tableau d'affichage en transperçant Trapp d'une frappe puissante (74e). Grâce à ce large et convaincant succès devant son public, le BvB reprend provisoirement la deuxième place au RB Leipzig.