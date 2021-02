Bundesliga - Le Borussia Dortmund étrille Schalke 04 dans le derby de la Ruhr !

Le derby de la Ruhr opposant Schalke 04 au Borussia Dortmund, disputé en ce samedi soir à la Veltins Arena dans le cadre de la 22ème journée de Bundesliga, a largement tourné en faveur des Marsupiaux. Au sortir d'une prestation d'ensemble convaincante, les hommes d'Edin Terzic ont étrillé les Königsblauen (0-4). Dans cette rencontre entre rivaux, le BvB a fait la différence peu avant la pause grâce à Jadon Sancho (42ème), puis Erling Haaland, auteur d'une reprise de volée acrobatique magnifique (45ème).

Après la reprise, les coéquipiers de Marco Reus ont rapidement mis fin à tout suspense grâce à Raphaël Guerreiro, buteur à l'heure de jeu (60ème). En fin de match, Erling Haaland s'est offert le doublé pour alourdir encore un peu plus la marque (79ème). Après deux matches sans succès, le BvB renoue avec la manière avec la victoire en championnat et grimpe à la sixième position (36 points), à six unités des places qualificatives pour la Ligue des Champions. Le club de Gelsenkirchen, lui, reste dix-huitième et bon dernier (9 points) après ce quinzième revers de l'exercice.