Bundesliga - Le Borussia Dortmund limite la casse face à Hoffenheim

Dans le cadre de la 21ème journée de Bundesliga, le Borussia Dortmund n'a pu faire mieux que match nul face à Hoffenheim (2-2), ce samedi après-midi au Signal-Iduna Park. Malgré l'ouverture du score de Jadon Sancho (24ème), le BvB s'est fait renverser sur des réalisations signées Munas Dabbur (31ème) et Ihlas Babou (51ème). En souffrance, le club de la Ruhr est finalement parvenu à arracher l'égalisation et le partage des points grâce à Erling Haaland (81ème). Suite à ce score de parité, les Marsupiaux stagnent à une décevante sixième place du classement (33 points). Les protégés d'Edin Terzic sont à onze longueurs de la deuxième position, occupée par le RB Leipzig (44 points), et déjà à quinze unités de la tête et du Bayern Munich (48 points, un match en moins).

Bundesliga - 21e Journée Borussia Dortmund 2 - 21 - 1 Hoffenheim J. Sancho 24'

E. Haland 81'

31' M. Dabbur

51' I. Bebou