Bundesliga - Le Borussia Dortmund retombe dans ses travers face à l'Union Berlin

Dortmund et l'Union Berlin s'affrontait à 20 heures 30 ce vendredi soir dans le cadre de la 13ème journée de Bundesliga. Pour son second match sur le banc du Borussia, Edin Terzic s'est incliné (2-1) face aux Berlinois. Après une première période dominée par les Jaune et Noir, Youssoufa Moukoko est proche d'ouvrir le score pour les siens en reprenant un centre de Reus, mais sa frappe vient heurter le montant gauche de Luthe. Les deux équipes quittent la pelouse du Signal Iduna Park sans avoir marqué le moindre but après quarante-cinq premières minutes assez rythmées. Au retour des vestiaires, les Berlinois prennent le dessus et Taiwo Awoniyi inscrit le premier but de la rencontre (57ème). Seulement trois minutes plus tard (60ème), Moukoko trouve cette fois-ci le chemin des filets et égalise d'une frappe puissante du gauche qui vient se loger dans la lucarne. À un peu plus de dix minutes de la fin du match (78ème), Friedrich reprend de la tête un corner tiré par Teuchert et vient propulser la ballon dans les cages de Bürki.

Le score en restera là et le Borussia Dortmund continu de s'éloigner (4ème, 22 points) de la première place du championnat allemand. L'Union Berlin réalise une très bonne opération et revient à un point de son adversaire du soir grâce à cette victoire (5ème, 21 points).

Bundesliga - 13e Journée Union Berlin 2 - 10 - 0 Borussia Dortmund T. Awoniyi 57'

M. Friedrich 78'

60' Y. Moukoko



LES RÉSULTATS DE LA 13E JOURNÉE DE BUNDESLIGA

Vendredi 18 décembre 2020

Union Berlin - Borussia Dortmund : 2-1

Samedi 19 décembre 2020

15 heures 30 : RB Leipzig - Cologne

15 heures 30 : Borussia M'gladbach - Hoffenheim

15 heures 30 : Schalke 04 - Arminia Bielefeld

15 heures 30 : Mainz 05 - Werder Brême

15 heures 30 : Augsbourg - Eintracht Francfort

18 heures 30 : Bayer Leverkusen - Bayern Munich

Dimanche 20 décembre 2020