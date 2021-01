Bundesliga - Le Borussia Dortmund s'offre le RB Leipzig !

Ce samedi en début de soirée, le Borussia Dortmund a réalisé une très belle opération comptable en s'imposant sur la pelouse du RB Leipzig (1-3), lors de la 15ème journée de Bundesliga. Dans cette affiche du très haut de tableau, tout s'est joué en deuxième mi-temps. Jadon Sancho a d'abord ouvert la marque peu après la reprise (55ème). Erling Haaland, sur un service de ce même Jadon Sancho, a ensuite fait le break (71ème). L'avant-centre norvégien s'est offert le doublé quelques minutes plus tard, parfaitement servi par Marco Reus (84ème). La réduction du score des Roten Bullen, signée Alexander Sorloth (90ème), s'est avérée anecdotique. Grâce à ce très beau succès, le BvB grimpe à la quatrième place du classement (28 points) et revient à trois unités de son adversaire du soir, toujours deuxième (31 points). Le Bayern, leader (33 points) et battu par Mönchengladbach vendredi soir (3-2, résumé), n'est plus qu'à cinq petites longueurs.

LES RÉSULTATS DE LA 15ÈME JOURNÉE DE BUNDESLIGA

Vendredi 8 janvier

Borussia M'Gladbach - Bayern Munich : 3-2

Samedi 9 janvier

Bayer Leverkusen - Werder Brême : 1-1

Fribourg - Cologne : 5-0

Union Berlin - VfL Wolfsbourg : 2-2

Schalke 04 - Hoffenheim : 4-0

Mainz 05 - Eintracht Francfort : 0-2

RB Leipzig - Borussia Dortmund : 1-3

Dimanche 10 janvier