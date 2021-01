Bundesliga - Le Borussia Mönchengladbach renverse le Bayern Munich au terme d'un match riche en buts

Le Borussia Mönchengladbach s'est imposé (3-2) au terme d'un match renversant face au Bayern Münich ce vendredi soir pour l'ouverture de la 15ème journée de Bundesliga. Les hommes de Marco Rose avaient pourtant mal démarré la rencontre en concédant un pénalty moins de vingt minutes après le coup d'envoi (19ème). C'est Robert Lewandowski qui le transforme en croisant sa frappe et prenant à contre-pied Yann Sommer (20ème). Seulement six minutes plus tard, Leon Goretzka double la mise grâce à une action dont il sera à l'origine et à la conclusion. Le milieu de terrain de 25 ans récupère un ballon au milieu de terrain, sert Leroy Sané qui lui remet instantanément le ballon. L'international allemand avance sur dix mètres sans être attaqué et déclenche donc une puissante frappe aux abords de la surface qui laisse sur place le portier du Borussia (26ème). Mais ce but qui devait être celui du break a lancé le match des joueurs de Mönchengladbach. Ces derniers ont commencé à jouer plus haut et mettre la pression sur les Munichois. Lancé parfaitement par Lars Stindl, Jonas Hofmann se présente face à Manuel Neuer et ajuste à bout portant du plat du pied son vis-à-vis (35ème).

Dans les dernières secondes de la première mi-temps, c'est une nouvelle fois Lars Stindl qui lance en profondeur le milieu de terrain allemand. Ce dernier s'offre un doublé en réussissant à nouveau son face à face grâce à une frappe croisée qui ira se loger dans le petit filet du gardien munichois (45ème). Au retour des vestiaires, le Borussia Mönchengladbach reprend avec la même intensité et ne tarde pas à trouver une faille dans la défense du Bayern. Après avoir offert un pénalty aux joueurs d'Hans-Dieter Flick plus tôt dans la rencontre, Florian Neuhaus hérite d'un ballon aux abords de la surface et d'une sublime frappe enroulée, il vient redonner l'avantage aux siens (49ème). Malgré de multiples tentatives, le Bayern Munich ne parviendra pas à revenir dans ce match. Si les Munichois restent leaders (1er, 33 points), cette défaite offre une chance à Leipzig de prendre la tête en cas de victoire ce week-end. Le Borussia Mönchengladbach, de son côté, se rapproche petit à petit des places européennes (7ème, 24 points) et ne compte plus que quatre points de retard sur le podium.

Bundesliga - 15e Journée Mönchengladbach 3 - 22 - 2 Bayern Munich J. Hofmann 35'

J. Hofmann 45'

F. Neuhaus 49'

20' R. Lewandowski (P.)

26' L. Goretzka



LES RÉSULTATS DE LA 15ÈME JOURNÉE DE BUNDESLIGA

Vendredi 8 janvier

Borussia M'Gladbach - Bayern Munich : 3-2

Samedi 9 janvier

15 heures 30 : Bayer Leverkusen - Werder Brême

15 heures 30 : Fribourg - Cologne

15 heures 30 : Union Berlin - VfL Wolfsbourg

15 heures 30 : Schalke 04 - Hoffenheim

15 heures 30 : Mainz 05 - Eintracht Francfort

18 heures 30 : RB Leipzig - Borussia Dortmund

Dimanche 10 janvier