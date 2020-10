Bundesliga - Le Borussia Mönchengladbach surprend Leipzig

Le Borussia Mönchengladbach poursuit sa montée en puissance en s'imposant (1-0) contre Leipzig. Quelques jours après leur convaincante prestation face au Real Madrid (2-2), les hommes de Marco Rose s'imposent grâce à un but d'Hannes Wolf contre ceux qui étaient leaders au début de cette 6ème journée de Bundesliga.

Malgré une nette domination, le RBL n'a pas su faire preuve de réalisme dans les 30 derniers mètres. Les hommes de Jan Moritz Lichte ont multiplié les tentatives (15 tirs) mais en trouvant trop rarement le cadre (3 tirs cadrés). Au terme de cette rencontre, les Poulains réalisent une grosse opération et font leur apparition dans le top 4 du championnat allemand (4ème, 11 points). Du côté de Leipzig on peut avoir des regrets, l'équipe du groupe Red Bull perd sa 1ère place et se retrouve juste devant son adversaire du soir (3ème, 13 points).

Bundesliga - 6e Journée Mönchengladbach 1 - 00 - 0 RB Leipzig H. Wolf 60'



LES RÉSULTATS DE LA 6E JOURNÉE DE BUNDESLIGA

Vendredi 30 octobre

Schalke 04 - VfB Stuttgart : 1-1

Samedi 31 octobre

FC Augsburg - FSV Mainz 05 : 3-1

FC Köln - Bayern Munich : 1-2

Arminia Biefield - Borussia Dortmund : 0-2

Eintracht Francfort - Werder Brême : 1-1

Borussia Mönchengladbach - Leipzig : 1-0

Dimanche 1 novembre

15 heures 30 : SC Fribourg - Bayer Leverkusen

18 heures : Herta Berlin - VfL Wolfsburg

Lundi 2 novembre