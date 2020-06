Bundesliga - Le Borussia Mönchengladbach tombe à Fribourg

Mauvaise opération pour le Borussia Mönchengladbach dans la course à la Ligue des Champions. Les Poulains se sont fait surprendre par Fribourg (1-0) en ouverture de la 30ème journée de Bundesliga, ce vendredi soir. Toujours en quête d'une victoire depuis la reprise de la compétition à la mi-mai, le promu a profité de ce qu'on appelle un changement payant pour prendre les trois points. Entré en jeu à la 57ème minute, Nils Petersen n'a eu besoin que de quelques secondes pour débloquer la situation et ouvrir le score (58e).

Mal embarqué, Mönchengladbach s'est retrouvé dans une situation encore plus délicate après l'heure de jeu puisque Alassane Pléa s'est fait expulser en raison d'un second avertissement (67e). Au classement, Thuram et ses coéquipiers restent 4èmes et pourraient se faire distancer par le RB Leipzig et le Borussia Dortmund. Ils pourraient même glisser à la 5ème place en cas de succès du Bayer Leverkusen face au leader, le Bayern Munich. De son côté, Fribourg grimpe à la 8ème place.

Bundesliga - 30e Journée Fribourg 1 - 00 - 0 Mönchengladbach N. Petersen 58'



LES RÉSULTATS DE LA 30ÈME JOURNÉE DE BUNDESLIGA

Vendredi 5 juin

Fribourg - Mönchengladbach : 1-0

Samedi 6 juin

15h30 : Leipzig - Paderborn

15h30 : Leverkusen - Bayern Munich

15h30 : Francfort - Mayence

15h30 : Düsseldorf - Hoffenheim

18h30 : Dortmund - Hertha Berlin

Dimanche 7 juin

13h30 : Werder Brême - Wolfsburg

15h30 : Union Berlin - Schalke 04

18h00 : Augsburg - Cologne