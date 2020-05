Bundesliga - Le gouvernement allemand donne son feu vert à une reprise en mai

Comme pressenti, le gouvernement allemand a autorisé ce mercredi la reprise du football professionnel à partir du 15 mai. D'après les informations de Bild, la chancelière Angela Merkel et les Länder ont convenu d'un retour de la Bundesliga "dans la seconde moitié" du mois de mai, à huis clos, laissant à la ligue allemande le soin de définir une date exacte. Les week-ends des 15-16 mai et des 22-23 mai sont avancés par nos confrères.

Pour rappel, les clubs d'outre-Rhin ont pu reprendre l'entraînement il y a maintenant un mois, mais dix cas positifs au coronavirus ont été décelés depuis, parmi les joueurs et staff des équipes professionnelles des deux premières divisions (Bundesliga et Bundesliga 2). Lors de l'arrêt du championnat, après 25 journées, le Bayern Munich était leader au classement, avec quatre longueurs d'avance sur Dortmund (2e) et cinq sur Leipzig (3e).