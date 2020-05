Bundesliga - Le Hertha Berlin tient en échec Leipzig !

Alors que le RB Leipzig avait l'opportunité de gratter la deuxième place de Bundesliga à Dortmund, battu hier par le Bayern Munich (1-0), l'écurie de Julian Nagelsmann a accusé le coup face au Hertha Berlin (2-2). Invaincue depuis la 19ème journée de Bundesliga (le 25 janvier face à l'Eintracht Francfort), la bande de Christopher Nkunku a même encaissé un premier but précoce de Grujic (9ème). Pas vraiment dans leur assiette, les Leipziger trouvent tout de même la faille après les 20 premières minutes sur un corner bien botté par Nkunku pour Klostermann (24ème). Le Français a distribué sa 13ème passe décisive de la saison.

En deuxième période, le club géré par la firme américaine de boisson énergisante prend son envol sur un but de Patrick Schick (68ème), bien aidé par la bourde du gardien adverse. Un but qui fait le plus grand bien au troisième de Bundesliga, réduit à 10 quelques minutes auparavant (exclusion de Halstenberg à la 63ème). Mais à force de pousser, les Berlinois vont être récompensés de leurs efforts en égalisant par l'intermédiaire de Krzysztof Piatek sur pénalty (82ème). Si il manque le coche en haut du classement, le Red Bull Leipzig peut tout de même s'avouer chanceux de repartir avec un point...

Bundesliga - 28e Journée RB Leipzig 2 - 21 - 1 Hertha Berlin L. Klostermann 24'

P. Schick 68'

9' M. Grujic

82' K. Piatek (P.)



LES RESULTATS DE LA 28EME JOURNEE DE BUNDESLIGA

Mardi 26 mai

Dortmund - Bayern : 0-1

Leverkusen - Wolfsbourg :1-4

Francfort - Fribourg : 3-3

Werder Brême - Mönchengladbach : 0-0

Mercredi 27 mai

Leipzig - Hertha Berlin : 2-2

20h30 : Hoffenheim - Cologne

20h30 : Düsseldorf - Schalke 04

20h30 : Augsbourg - Paderborn

20h30 : Union Berlin - Mayence