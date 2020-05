Bundesliga - Le Hertha terrasse l'Union dans le derby de Berlin

Il y aura eu match seulement le temps d'une mi-temps. Alors que les deux équipes avaient regagné les vestiaires sur un score nul et vierge, le Hertha a terrassé l'Union (4-0) lors du derby de Berlin comptant pour la 27ème journée de Bundesliga. Déjà buteur et en vue la semaine passée pour la reprise du championnat, le capitaine Vedad Ibisevic a été le grand artisan de ce succès. Peu après la pause, il a parfaitement coupé un centre de Plattenhardt pour placer sa tête au premier poteau (51e). Dans la foulée, le Hertha a fait le break par l'intermédiaire de Lukebakio, parfaitement lancé par Ibisevic (52e).

A l'heure de jeu, Matheus Cunha a corsé l'addition après une remise d'Ibisevic (61e). Le cauchemar s'est poursuivi pour l'Union Berlin puisque Boyata a ajouté un quatrième but de la tête, sur corner (77e). Le Hertha enchaîne un deuxième succès probant sans encaisser de but et prend provisoirement 11 points d'avance sur la zone rouge. Ibisevic et ses coéquipiers peuvent même se mettre à rêver d'Europe puisqu'ils reviennent à cinq points de la sixième place occupée par Wolfsbourg.

LES RESULTATS DE LA 27EME JOURNEE DE BUNDESLIGA

Vendredi 22 mai

Hertha Berlin - Union Berlin : 4-0

Samedi 23 mai

15h30 : Mönchengladbach - Leverkusen

15h30 : Wolfsbourg - Dortmund

15h30 : Fribourg - Werder Brême

15h30 : Paderborn - Hoffenheim

18h30 : Bayern Munich - Francfort

Dimanche 24 mai