Bundesliga - Le programme de la journée de reprise

On en sait en peu plus sur la reprise de la Bundesliga, fixée au samedi 16 mai. En effet, ce jeudi après-midi, le patron de la Ligue allemande, Christian Seifert, a annoncé que le championnat allemand allait reprendre par un alléchant derby de la Ruhr entre le Borussia Dortmund et Schalke 04, à 15h30, comptant pour la 26ème journée. Six matches auront lieu au total dans la journée de samedi, dont une affiche entre l'Eintracht Francfort et le Borussia Mönchengladbach, prévue à 18h30. Le lendemain, le dimanche 17 mai, deux rencontres seront au programme. Cette 26ème levée se terminera le lundi soir par un duel opposant le Werder Brême au Bayer Leverkusen. À noter que toutes les rencontres seront retransmises en direct sur les antennes de nos confrères de beIN Sports.

LE CALENDRIER DE LA 26ÈME JOURNÉE DE BUNDESLIGA

Samedi 16 mai

15h30 : Borussia Dortmund - Schalke 04

15h30 : Leipzig - Fribourg

15h30 : Hoffenheim - Hertha Berlin

15h30 : Augsburg - Wolfsburg

15h30 : Fortuna Düsseldorf - Paderborn

18h30 : Eintracht Francfort - M'Gladbach

Dimanche 17 mai

15h30 : Cologne - Mayence

18h00 : Union Berlin - Bayern Munich

Lundi 18 mai

Werder Brême - Bayer Leverkusen