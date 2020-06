Bundesliga - Le VfL Wolfsburg enfonce encore un peu plus le Werder !

Grâce à une unique réalisation inscrite de la tête par Wout Weghorst (82ème), sa douzième de la saison, le VfL Wolfsburg s'est imposé sur la plus petite des marges sur le terrain du Werder Brême (0-1), ce dimanche après-midi lors de la 30ème journée de Bundesliga. Suite à ce court succès, les Loups, qui ont touché les montants quelques secondes avant l'ouverture du score sur une frappe décochée par Xaver Schlager (81ème), doublent Hoffenheim et grimpent à la sixième place du classement, la dernière qualificative pour la prochaine campagne européenne, crédités de 45 points. Le Werder Brême, de son côté, n'a plus gagné à domicile en championnat depuis le 1er septembre dernier, rate l'occasion de revenir sur le Fortuna Düsseldorf, l'actuel barragiste, et reste bloqué au dix-septième rang, avec 25 points.

Bundesliga - 30e Journée Werder Brême 0 - 10 - 0 Wolfsburg 82' W. Weghorst



LES RÉSULTATS DE LA 30E JOURNÉE DE BUNDESLIGA

Vendredi 5 juin

Fribourg - Borussia Mönchengladbach : 1-0

Samedi 6 juin

RB Leipzig - Paderborn : 1-1

Bayer Leverkusen - Bayern Munich : 2-4

Eintracht Francfort - Mayence : 0-2

Fortuna Düsseldorf - Hoffenheim : 2-2

Borussia Dortmund - Hertha Berlin : 1-0

Dimanche 7 juin