Bundesliga - Le Werder Brême conserve sa place dans l'élite allemande !

Sous pression après son match nul et vierge à l'aller (0-0), le Werder Brême a obtenu son maintien en Bundesliga en allant chercher un nul prolifique en buts sur la pelouse d'Heidenheim (2-2), ce lundi soir. Le club de la Weser conserve donc in extremis sa place dans l'élite du football allemand, à la faveur du but à l'extérieur. La saison prochaine, le Werder Brême disputera la 57ème saison de son histoire en Bundesliga et cherchera, évidemment, à faire bien mieux que l'inquiétante 16ème place de l'exercice passé.