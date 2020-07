Bundesliga - Le Werder Brême neutralisé lors du barrage aller

Qualifié in extremis pour les barrages, le Werder Brême, seizième de Bundesliga, accueillait Heidenheim, formation qui a terminé à la troisième place de Bundesliga 2, en ce jeudi soir. Au Weserstadion, malgré une nette domination et de nombreuses tentatives sur le but adverse (16 tirs, mais seulement 2 cadrés), le Werder a concédé un triste score nul et vierge (0-0), qui ne fait vraiment pas ses affaires. Pour garder sa place dans l'élite allemande, le club de la Weser devra impérativement faire mieux lors de l'acte retour programmé lundi soir (20h30).