Bundesliga - Le Werder reprend espoir pour le maintien, Francfort s'offre Wolfsburg

Le Werder Brême va mieux ! Après une courte victoire sur la pelouse de Fribourg (0-1) puis un match nul face au Borussia Mönchengladbach (0-0), le club de la Weiser s'est imposé à la Veltins Arena de Gelsenkirchen, disposant de Schalke 04 sur la plus petite des marges (0-1). L'unique réalisation de cette affiche comptant pour la 29ème journée de Bundesliga a été inscrite peu après la demi-heure de jeu par Leonardo Bittencourt (32ème).

Grâce à ce succès, le Werder Brême reste à la dix-septième place du classement (25 points) mais se relance parfaitement dans la course au maintien, se rapprochant de plus en plus du Fortuna Düsseldorf (27 points) et de Mayence (28 points), tombé à domicile face à Hoffenheim (0-1). Dans les autres matches de ce samedi après-midi, le Hertha Berlin a pris la mesure de Augsbourg (2-0), tandis que l'Eintracht Francfort s'est offert une belle victoire sur le terrain du VfL Wolfsburg (1-2).

LES RÉSULTATS DE LA 29E JOURNÉE DE BUNDESLIGA

Vendredi 29 mai

Fribourg - Bayer Leverkusen : 0-1

Samedi 30 mai

VfL Wolfsburg - Eintracht Francfort : 1-2

Hertha Berlin - Augsbourg : 2-0

Mayence - Hoffenheim : 0-1

Schalke 04 - Werder Brême : 0-1

18h30 : Bayern Munich - Fortuna Düsseldorf

Dimanche 31 mai

15h30 : Borussia Mönchengladbach - Union Berlin

18h : Paderborn - Borussia Dortmund

Lundi 1 juin