Bundesliga - Leipzig enchaine face à Augsbourg et conforte sa place de dauphin

Le RB Leipzig s'est imposé (2-1) face à Augsbourg lors de la 21ème journée de Bundesliga. Dès le début de la rencontre, les hommes de Julian Nagelsmann mettent la pression sur le but de Gikiewicz. Afin de contenir les assauts du RasenBallsport, la défense bavaroise multiplie les fautes pour casser le jeu et récolte quatre cartons jaunes en seulement trente minutes. Reece Oxford commet celle de trop en arrivant en retard dans la surface et offre un penalty à ses adversaires. Après que le premier ait été arrêté par le gardien, l'arbitre demande à ce qu'il soit retiré car aucun des deux pieds du portier ne se trouve sur la ligne. La seconde fois, Dani Olmo croise à nouveau sa frappe mais cette fois-ci elle vient trouver le chemin des filets (38ème). Dans la foulée, Yussuf Poulsen percute dans l'axe et vient se présenter face au gardien avant de décaler sur sa gauche Nkunku qui n'a plus qu'à pousser le ballon dans au fond des cages (43ème).

Au retour des vestiaires, la formation d'Heiko Herrlich continue de prendre l'eau mais vient obtenir un penalty dans le dernier quart d'heure de la rencontre. Daniel Caligiuri croise fort son tir du droit et réduit l'écart mais le score en restera là (77ème). Avec cette victoire, Leipzig (2ème, 44 points) est à seulement quatre points de retard de la tête occupée par le Bayern Munich (48 points) et continue de creuser l'écart avec Wolfsburg qui se trouve désormais à six point de la seconde place. Augsbourg en revanche se rapproche de la zone rouge et ne compte plus que cinq points d'avance sur ses concurrents au maintien qui n'ont pas encore joué.