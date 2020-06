Bundesliga - Leverkusen freiné à Schalke

A l’occasion de cette 31ème journée de Bundesliga, Schalke 04 recevait le Bayer Leverkusen ce dimanche après-midi. Une rencontre qui s’est soldée sur le score de 1-1. Après une première période peu emballante, Schalke a finalement ouvert le score à la 51ème minute. Suite à une main considérée comme litigieuse de la part du défenseur central, Edmond Tapsoba, l’arbitre désigne le point de penalty après consultation de la vidéo. Daniel Caligiuri se charge de le tirer et le transforme d’un tir plein axe. Son deuxième but cette saison. Trente minutes plus tard, Leverkusen égalise sur un bon centre plein de détermination de Wendell à destination de Paulinho, mais c’est malencontreusement Juan Miranda qui reprend le ballon et trompe son propre gardien (81ème).

Les hommes de David Wagner n’ont pas réussi à gérer leur léger avantage qui aurait pu leur permettre de mettre fin à une lourde série de 12 matchs consécutifs en championnat sans la moindre victoire. Un score final (1-1) qui permet néanmoins à Schalke 04 (39 points) de se retrouver à la 9ème place du classement de Bundesliga. Leverkusen de son côté (57 points), s’empare de la 4ème place mais ne profite pas totalement de la défaite de Mönchengladbach (56 points) sur la pelouse du Bayern Munich pour engranger de précieux points dans la lutte pour une place qualificative en Ligue des Champions.

Bundesliga - 31e Journée Schalke 04 1 - 10 - 0 Bayer Leverkusen D. Caligiuri (P.) 51'

81' Juan Miranda (CSC)



LES RÉSULTATS DE LA 31E JOURNÉE DE BUNDESLIGA

Vendredi 12 juin

Hoffenheim - RB Leipzig : 0-2

Samedi 13 juin

VfL Wolfsburg - Fribourg : 2-2

Fortuna Düsseldorf - Borussia Dortmund : 0-1

Hertha Berlin - Eintracht Francfort : 1-4

Cologne - Union Berlin : 1-2

Paderborn - Werder Brême : 1-5

Bayern Munich - Borussia Mönchengladbach : 2-1

Dimanche 14 juin