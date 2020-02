Bundesliga - Leverkusen renverse Dortmund au terme d'un match fou

Le Bayer Leverkusen a offert un match mémorable aux supporters de la BayArena. Face à Dortmund, les locaux se sont imposés 4-3 après un scénario de folie. Tout a bien commencé pour le Bayer Leverkusen, avec une ouverture du score dès la 20ème minute par Kevin Volland. L'avantage a été e courte durée puisque Hummels a égalisé deux minutes plus tard (22ème). Le BvB prend ensuite les devants grâce à un missile d'Emre Can pour son premier match, en plein dans la lunette (33ème). Cette fois, c'est autour du Bayer Leverkusen de revenir au score grâce au doublé de Volland (43ème).

En deuxième mi-temps, les 22 acteurs ont encore offert un magnifique show au public allemand. Guerreiro redonne l'avantage au Borussia à l'heure de jeu (65ème) mais le Bayer 04 va renverser la vapeur en... deux minutes ! Bailey égalise à la 81ème avant le but de la victoire inscrit par Lars Bender quelques secondes plus tard (82ème). A noter qu'Erling Haaland a disputé toute la rencontre sans marquer le moindre but, pour la première fois depuis son arrivée au BvB.