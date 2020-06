Bundesliga - Maître de son sujet à Cologne, Leipzig retrouve le podium !

Accroché à la maison par le Hertha Berlin (2-2) mercredi, le RB Leipzig a bien réagi en ce lundi soir. Lors du match de clôture de la 29ème journée de Bundesliga, les Roten Bullen ont logiquement pris la mesure de Cologne (2-4). Rapidement menés au score suite au but inscrit de manière précoce par Jhon Cordoba (7ème), les protégés de Julian Nagelsmann sont parvenus à très vite recoller, via Patrik Schick (20ème). Puis, peu avant la pause, Christopher Nkunku a placé son équipe en tête au tableau d'affichage, d'un subtil piqué (38ème).

À la reprise, l'inévitable et très courtisé Timo Werner y est allé de son petit but pour réaliser le break (50ème). Si Anthony Modeste, d'une belle inspiration, a relancé un peu les débats (50ème), Dani Olmo a rapidement mis fin à tout suspense (57ème). Suite à ce succès probant, le RB Leipzig retrouve la troisième marche du podium (58 points) et revient à deux petites unités du Borussia Dortmund, deuxième (60 points) après son carton sur la pelouse de Paderborn (1-6). Cologne, de son côté, reste bloqué au onzième rang et à 34 points.

Bundesliga - 29e Journée Cologne 2 - 41 - 2 RB Leipzig J. Córdoba 7'

A. Modeste 55'

20' P. Schick

38' C. Nkunku

50' T. Werner

57' D. Olmo



LES RÉSULTATS DE LA 29E JOURNÉE DE BUNDESLIGA

Vendredi 29 mai

Fribourg - Bayer Leverkusen : 0-1

Samedi 30 mai

VfL Wolfsburg - Eintracht Francfort : 1-2

Hertha Berlin - Augsbourg : 2-0

Mayence - Hoffenheim : 0-1

Schalke 04 - Werder Brême : 0-1

Bayern Munich - Fortuna Düsseldorf : 5-0

Dimanche 31 mai

Borussia Mönchengladbach - Union Berlin : 4-1

Paderborn - Borussia Dortmund : 1-6

Lundi 1 juin