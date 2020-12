Bundesliga - Marcus Thuram écope d'une lourde sanction par Gladbach après son crachat !

Hier, Marcus Thuram s'est illustré d'une triste manière. En effet, l'attaquant français a craché sur son adversaire d'Hoffenheim, Stefan Posch, en plein match. Evidemment, l'ancien Guingampais a été exclu directement et une grosse sanction est à prévoir du côté de la Ligue allemande. Pour le moment, Thuram a déjà été épinglé par le Borussia Mönchengladbach, qui a publié un communiqué aujourd'hui dévoilant sa sanction. Le club lui a infligé une amende d'un mois de salaire et une suspension de toutes compétitions, sans en indiquer la durée. "Le carton rouge reçu par l'attaquant du Borussia Marcus Thuram en raison d'un comportement antisportif lors du match à domicile d'hier contre le TSG Hoffenheim entraînera une amende pour l'international français, qui sera probablement suivie d'une interdiction interne émise par le club. En tant que club, nous lui infligerons une amende équivalente à un mois de salaire (...) qui sera reversée à une bonne cause. Marcus a accepté cela et a également proposé de s'engager dans cette action sociale en son propre nom. Hier soir, Marcus a présenté ses excuses à Stefan Posch, au TSG Hoffenheim, à ses coéquipiers, aux entraîneurs et aux supporters de Gladbach. (...) Marcus a fait une grosse erreur et est puni pour cela. Il reste la même personne que nous connaissons, et nous le soutiendrons" est-il renseigné.

Marcus Thuram, de son côté, a publié des excuses publiques sur les réseaux sociaux. "Aujourd'hui, il s'est passé quelque chose qui n'est pas dans mes habitudes et qui ne doit jamais arriver. J'ai réagi à un adversaire de manière incorrecte et quelque chose s'est produit accidentellement et non intentionnellement. Je présente mes excuses à tout le monde, à Stefan Posch, à mes adversaires, à mes coéquipiers, à ma famille et à tous ceux qui ont vu ma réaction. Bien sûr, j'accepte toutes les conséquences de mon geste" a-t-il écrit.