Bundesliga - Mayence arrache un point précieux à Cologne

Ce dimanche après-midi, Mayence a arraché un point précieux dans la course au maintien sur la pelouse de Cologne (2-2), lors de la 26ème journée de Bundesliga. Mené de deux buts au tableau d'affichage suite à des réalisations locales signées Mark Uth (6ème, sur penalty) et Florian Kainz (53ème), Mayence, qui a flirté avec le 3-0 sur une frappe du pointu décochée par Ellyes Skhiri (57ème), est parvenu à recoller au courage et grâce à ses bonnes intentions.

À peine entré en jeu (53ème), Taiwo Awoniyi (22 ans), prêté par Liverpool, a relancé son équipe et inscrit son premier but en Bundesliga en reprenant victorieusement un centre de Quaison (61ème). Puis Pierre Kunde, au terme d'un beau raid solitaire, a permis à son équipe d'égaliser (72ème). Suite à ce partage des points, plutôt logique au vu de la physionomie de la partie, Cologne et Mayence restent respectivement au dixième (33 points) et quinzième (25 points) rangs.

LES RÉSULTATS DE LA 26E JOURNÉE DE LA BUNDESLIGA

Samedi 16 mai

Fortuna Düsseldorf - Paderborn : 0-0

FC Augsburg - VfL Wolfsburg : 1-2

Hoffenheim - Hertha Berlin : 0-3

RB Leipzig - Fribourg : 1-1

Borussia Dortmund - Schalke 04 : 4-0

Eintracht Francfort - Borussia Mönchengladbach : 1-3

Dimanche 17 mai

Cologne - Mayence : 2-2

18h30 : Union Berlin - Bayern Munich

Lundi 18 mai