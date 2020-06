Bundesliga - Mayence fait chuter Dortmund, Leipzig rattrapé in-extremis !

Surprise du côté du Signal Iduna Park. A domicile, le Borussia Dortmund de Lucien Favre s'est incliné 2-0 face à Mayence, triste 15ème de Bundesliga. Les Jaune-et-Noir, qui ont dominé la première demi-heure, se sont fait surprendre par la première occasion nette de Mayence, initiée par Jean-Philippe Mateta. L'ancien Lyonnais, qui a lancé le contre, a permis à Burkardt, auteur de son premier but en championnat, de tromper Bürki d'une tête décroisée (33ème). En deuxième période, l'attaquant français a participé à la fête en marquant le deuxième but, sur pénalty, au retour des vestiaires (49ème). Alors que le Bayern a été sacré champion d'Allemagne hier, pour la 8ème fois consécutive, le BvB fait du surplace à la 2ème position et voit Leverkusen et Leipzig réduire l'écart.

En effet, le Bayer (4ème) s'est largement imposé 3-1 face à Cologne grâce à des réalisations de Bender (7ème) et de ses jeunes pépites Kai Havertz (39ème) et Moussa Diaby (83ème). Un résultat qui permet de reprendre 2 points sur Leipzig (3ème) qui, de son côté, croyait avoir fait le job face au Fortuna Düsseldorf grâce à deux buts coup sur coup (Kampl 60ème, Werner 63ème). Toutefois, leurs adversaires n'ont pas abandonné et ont complètement renversé la vapeur dans les toutes dernières minutes grâce à Skrzybski (87ème) et Hoffman (90+2ème). Résultat, un match nul (2-2) qui permet de gratter un tout petit point sur le BvB (3 points d'écart désormais).

LES RÉSULTATS DE LA 32E JOURNÉE DE BUNDESLIGA

Mardi 16 juin

Borussia Mönchengladbach - Wolfsburg : 3-0

Werder Brême - Bayern Munich : 0-1

Union Berlin - Paderborn : 1-0

Fribourg - Hertha Berlin : 2-1

Mercredi 17 juin

Eintracht Francfort - Schalke 04 : 2-1

Borussia Dortmund - Mayence : 0-2

Leipzig - Fortuna Düsseldorf : 2-2

Augsbourg - Hoffenheim : 1-3

Bayer Leverkusen - Cologne : 3-1