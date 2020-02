Bundesliga - Nkunku et Leipzig cartonnent Schalke !

Après les victoires plus tôt ce week-end du Bayern Munich et du Borussia Dortmund, le RB Leipzig s'est imposé à son tour. Ce samedi, le RBL a étrillé Schalke 04 (0-5) à l'occasion de la 23ème journée de Bundesliga. Les hommes de Julian Nagelsmann n'ont pas perdu de temps puisqu'ils ont ouvert le score après quelques secondes de jeu. Servi par Werner, Sabitzer a mis son équipe sur les bons rails (1e). A l'heure de jeu, Werner s'est mué en buteur sur un service de Nkunku (61e). Puis quelques minutes plus tard seulement, l'ancien parisien a offert une seconde offrande, cette fois-ci à Halstenberg (67e). Christopher Nkunku a fait honneur au proverbe en délivrant une troisième passe décisive pour Angeliño (80e). Dans les dernières minutes, Forsberg y est allé de son but... sur une nouvelle passe décisive de Nkunku (89e) ! Grâce à ce large succès, Leipzig reprend la deuxième place avec un point de retard seulement sur le Bayern.

Bundesliga - 23e Journée Schalke 04 0 - 50 - 1 RB Leipzig 1' M. Sabitzer

