Bundesliga - Robert Lewandowski élu joueur de l'année

A la veille de disputer la dernière rencontre de la saison de Bundesliga sur la pelouse du VfL Wolfsburg, Robert Lewandowski (31 ans) a été élu joueur de l'année du championnat allemand. Auteur de 33 buts et 4 passes décisives en 30 matches, l'attaquant polonais, grand artisan du 30ème titre du club bavarois, est entré dans les livres d'histoire en devenant le joueur étranger ayant marqué le plus de buts en une saison de Bundesliga. Jadon Sancho (20 ans, 17 buts, 17 passes décisives), l'attaquant du Borussia Dortmund, et Kai Havertz (21 ans, 12 buts, 6 passes décisives), le milieu de terrain offensif du Bayer Leverkusen, complètent le podium.