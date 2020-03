Bundesliga - Sans forcer, le Bayern domine Augsburg

À l'Allianz Arena, le Bayern Munich s'est imposé contre Augsbourg (2-0), ce dimanche après-midi lors de la 25ème journée de Bundesliga. Devant leurs supporters, les Bavarois ont fait la différence en début de seconde période via Thomas Müller (53ème). Dans le temps additionnel, Leon Goretzka a réalisé le break, mettant fin à tout suspense (90ème+1). Avec ce succès obtenu sans forcer, les protégés de Hans-Dieter Flick confortent leur première place au classement (55 points) et comptent désormais quatre unités d'avance sur le Borussia Dortmund, deuxième (51 points), et cinq sur le RB Leipzig, troisième (50 points).

