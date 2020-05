Bundesliga - Schalke sombre encore un peu plus, Hoffenheim s'amuse

La 28ème journée de Bundesliga a encore connu quelques surprises. En effet, Schalke 04 a confirmé ses gros problèmes depuis la reprise de championnat avec une nouvelle défaite face au Fortuna Dusseldorf (1-2), après celles face Dortmund (0-4) et Augsbourg (0-3). Mal en point, le club allemand a enchainé, ce soir, un onzième match sans victoire en championnat. Pourtant, le club de la Ruhr a ouvert la marque par l'intermédiaire de McKennie (53ème), avant de craquer en l'espace de 5 minutes (63ème, 68ème). Au classement, le S04 perd encore une place et s'installe à la 9ème place.

Hoffenheim, de son côté, n'a fait qu'une bouchée de Cologne avec une victoire 3-1. Ces derniers ont fait le travail grâce à un doublé de Baumgartner (11ème, 46ème) puis Zuber (48ème), avant de se relâcher et encaisser un but de Kainz (60ème). Grâce à cette victoire, Hoffenheim grimpe à la 7ème place. Enfin, les deux dernières rencontres Union Berlin-Mayence et Augsbourg-Paderborn se sont laissés sur des scores nuls (1-1 et 0-0).

LES RESULTATS DE LA 28EME JOURNEE DE BUNDESLIGA

Mardi 26 mai

Dortmund - Bayern : 0-1

Leverkusen - Wolfsbourg :1-4

Francfort - Fribourg : 3-3

Werder Brême - Mönchengladbach : 0-0

Mercredi 27 mai

Leipzig - Hertha Berlin : 2-2

Hoffenheim - Cologne : 3-1

Düsseldorf - Schalke 04 : 2-1

Augsbourg - Paderborn : 0-0

Union Berlin - Mayence : 1-1