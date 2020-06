Bundesliga - Service minimum pour Dortmund face au Hertha

A défaut de briller, le Borussia Dortmund a assuré l'essentiel ce samedi en dominant le Hertha Berlin sur la plus petite des marges (1-0) lors de la 30ème journée de Bundesliga. Comme la semaine passée face à Paderborn, les joueurs de Lucien Favre ont manqué de rythme lors de la première période et le score était nul et vierge à la pause. La délivrance est venue peu avant l'heure de jeu grâce à l'ouverture du score de Emre Can.

Sur un centre de Sancho, Brandt a astucieusement remisé de la tête vers Can à l'entrée de la surface. D'une frappe rasante, le Turc a trompé Jarstein et a donné l'avantage à son équipe (58e). Mais contrairement au weekend précédent, Hazard et consorts ne sont pas parvenus à emballer la suite de la rencontre et se sont finalement contentés de ce court mais précieux succès. Le BvB profite du faux pas de Leipzig (1-1 contre Paderborn) pour consolider sa deuxième place et prendre quatre points d'avance.

Bundesliga - 30e Journée Borussia Dortmund 1 - 00 - 0 Hertha Berlin E. Can 57'



LES RÉSULTATS DE LA 30E JOURNÉE DE BUNDESLIGA

Vendredi 5 juin

Fribourg - Borussia Mönchengladbach : 1-0

Samedi 6 juin

RB Leipzig - Paderborn : 1-1

Bayer Leverkusen - Bayern Munich : 2-4

Eintracht Francfort - Mayence : 0-2

Fortuna Düsseldorf - Hoffenheim : 2-2

Borussia Dortmund - Hertha Berlin : 1-0

Dimanche 7 juin