Bundesliga - Un nul qui n'arrange personne entre l'Union Berlin et Schalke 04

Après quatre défaites consécutives, Schalke 04 a un peu relevé la tête en accrochant le match nul sur la pelouse de l'Union Berlin (1-1), ce dimanche après-midi lors de la 30ème journée de Bundesliga. Très vite menés au score suite au but inscrit de manière précoce par Robert Andrich (11ème), à la conclusion d'un contre éclair, les Königsblauen sont parvenus à recoller assez rapidement via Jonjoe Kenny (28ème), auteur d'un bel exploit personnel. En fin de match, face aux poussées du promu berlinois, Alexander Nübel, futur gardien du Bayern Munich, a sauvé les meubles en s'imposant sur une tentative de Keven Schlotterbeck (87ème). Suite à ce score de parité, Schalke 04 en est désormais à douze matches de rang sans succès en championnat, égalant son record de 1993-1994, et pointe à une décevante dixième place au classement (38 points). L'Union Berlin, de son côté, n'est pas bien mieux : avec sept matches sans victoire, les Métallos sont englués en bas de tableau, au treizième rang (32 points), avec seulement quatre unités d'avance sur le barragiste, le Fortuna Düsseldorf (28 points).

Bundesliga - 30e Journée Union Berlin 1 - 11 - 1 Schalke 04 R. Andrich 11'

28' J. Kenny



LES RÉSULTATS DE LA 30E JOURNÉE DE BUNDESLIGA

Vendredi 5 juin

Fribourg - Borussia Mönchengladbach : 1-0

Samedi 6 juin

RB Leipzig - Paderborn : 1-1

Bayer Leverkusen - Bayern Munich : 2-4

Eintracht Francfort - Mayence : 0-2

Fortuna Düsseldorf - Hoffenheim : 2-2

Borussia Dortmund - Hertha Berlin : 1-0

Dimanche 7 juin