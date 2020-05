Bundesliga - Un protocole strict mis en place pour la reprise

Alors que la Bundesliga devrait reprendre ses droits ce samedi, la Ligue allemande de football a dévoilé les différentes mesures prises par l'ensemble des acteurs concernés par cette reprise. Une chose est sure, les protocoles établis sont rigoureux et radicaux mais pourraient servir comme exemple pour le reste de l'Europe.

Ce week-end devrait marquer la première reprise dans l'un des cinq grands championnats européen. Le Bundesliga a en effet obtenu l'accord de son gouvernement pour reprendre la compétition, à huis clos évidemment, mais a dû pour cela mettre en place tout un système de protections et de mesures sanitaires. Tout d'abord il est précisé que l'ensemble des joueurs sera testé au minimum deux fois par semaine et à chaque veille de match. Chaque cas positif, en espérant évidemment qu'il y en ai le moins possible, sera immédiatement placé en quarantaine. Il est ensuite demandé aux joueurs de vivre en quasi-quarantaine au quotidien. Ils sont en effet priés de côtoyer le minimum de personnes, ne de pas recevoir de visites et de s'empêcher donc au maximum de sortir de chez soi.

Jour de Match

De nombreuses mesures ont aussi été établies pour maintenir la sécurité de tous lors des jours de matchs. Tout d'abord les équipes arriveront au stade dans plusieurs bus et maintiendront une distance d'1,5 mètre entre chaque personne. Les équipes rentreront chacune leur tour sur la pelouse et n'échangeront aucune poignée de main ou fanion. Enfin toutes les personnes présentes sur le bord de la pelouse devront porter un masque et les ballons seront régulièrement désinfectés au cours de la rencontre. Les échanges de maillot et célébrations collectives sont naturellement proscrits.

Enfin ces mesures s'adressent aussi aux médias qui vont voir les conférences de presse d'après-match supprimées ainsi que la fermeture des zones mixtes. Seulement dix journalistes de presse écrite seront désormais autorisés à regarder la rencontre tandis que les équipes de télévision doivent elles maintenir les règles de distanciation, même lors d'une interview. On ne peut que se réjouir de la reprise du football en Allemagne, mais quelle tristesse de le voir reprendre sans liesse populaire et dans des conditions si draconiennes.