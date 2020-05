Bundesliga - Wolfsbourg torpille Leverkusen, Gladbach contrarié par le Werder

Après le succès capital du Bayern Munich à Dortmund (0-1) plus tôt dans la soirée, trois autres rencontres de la 28ème journée de Bundesliga se disputaient ce soir. La grosse sensation a eu lieu à la BayArena où le Bayer Leverkusen s'est lourdement incliné sur son terrain face à Wolfsbourg (1-4). Quelques jours après un succès important face à Mönchengladbach qui leur avait permis de grimper à la 3ème place (1-3), Havertz et ses coéquipiers ont pris l'eau. Juste avant la pause, Pongracic a ouvert le score (43e). Puis en milieu de seconde période, Arnold (64e) et Steffen (67e) ont assommé leur adversaire. Le calice jusqu'à la lie pour les hommes de Peter Bosz qui ont encaissé un quatrième but à un quart d'heure du terme, l'oeuvre de Pongracic qui s'est offert un doublé (75e). Pour l'honneur, Baumgartlinger a réduit l'écart à cinq minutes du terme (85e).

Il y a également eu beaucoup de buts à Francfort où l'Eintracht et Fribourg se sont quittés sur un score de parité (3-3). André Silva (35e) a répondu à l'ouverture du score de Grifo (28e) en première mi-temps, avant que les visiteurs ne reprennent les devants en seconde période. Grâce à deux buts coup sur coup de Petersen (67e) et Höler (69e), les visiteurs ont fait le break. Mais en fin de match, Kamada (79e) et Chandler (82e) les ont imités en marquant deux buts à la suite. Dans le dernier match de la soirée, le Werder Brême a tenu en échec le Borussia Mönchengladbach (0-0) qui enchaîne une seconde contre-performance d'affilée. Ce point du nul permet tout de même aux Poulains de repasser devant Leverkusen à la différence de buts.

LES RESULTATS DE LA 28EME JOURNEE DE BUNDESLIGA

Mardi 26 mai

Dortmund - Bayern : 0-1

Leverkusen - Wolfsbourg :1-4

Francfort - Fribourg : 3-3

Werder Brême - Mönchengladbach : 0-0

Mercredi 27 mai

18h30 : Leipzig - Hertha Berlin

20h30 : Hoffenheim - Cologne

20h30 : Düsseldorf - Schalke 04

20h30 : Augsbourg - Paderborn

20h30 : Union Berlin - Mayence