Buzz - Adil Rami taille Rudi Garcia en plein live (vidéo)

On le sait, Adil Rami n'a pas sa langue dans sa poche et aime bien faire le show. L'ancien défenseur de l'Olympique de Marseille a d'ailleurs décidé de filmer ses parties de FIFA 20 sur Twitch pour discuter avec sa communauté en direct et visiblement les vannes sont au rendez-vous ! Alors qu'il était en grande difficulté sur le jeu, l'international tricolore n'a pas hésité à comparer son équipe à celles de Rudi Garcia, son ex-entraîneur. Pas sûr que le coach de l'OL apprécie.

