Buzz - Agacé par Haaland, Todibo l'invective

Samedi, après deux mois d'arrêt, la Bundesliga a repris. Le retour du football, des actions rondement menées, des jolis buts mais également des mots fleuris entre adversaires. Pour ce retour à la compétition, le Borussia Dortmund recevait Schalke 04 (4-0) dans le derby de Ruhr. Titulaire en défense chez les visiteurs, Jean-Clair Todibo a été confronté au redoutable Erling Haaland. Bien qu'il ait dû céder sa place à la mi-temps en raison d'un coup reçu à la cheville, le défenseur français a eu le temps d'aller au duel avec le buteur norvégien.

Et ce dernier a agacé le joueur prêté par le Barça ! Alors que le score était toujours nul et vierge, le Français était au marquage du Scandinave sur un corner. Roublard, le géant blond en a profité pour adresser quelques coups à l'ancien toulousain qui n'a pas du tout apprécié. Dans un stade vide où toutes paroles et bruits étaient perceptibles, les mots de Todibo destinés à Haaland ont été captés. "B**** ta grand mère !" a-t-il lâché à son adversaire. Des propos injurieux qui font le tour de la presse allemande et catalane ce dimanche matin.