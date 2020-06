Buzz - Cristiano Ronaldo, premier footballeur milliardaire de l'histoire selon Forbes !

D'après un rapport du magazine américain Forbes, publié hier, Cristiano Ronaldo (35 ans) vient de faire tomber un nouveau record. Avec 105 millions de dollars gagnés avant impôts en 2019, montant qui le place au quatrième rang du classement de l'année, devant Lionel Messi, cinquième, l'attaquant de la Juventus Turin est devenu le tout premier joueur de l'histoire du football à gagner 1 milliard de dollars au cours de sa carrière.

Selon les détails révélés par Forbes, le Portugais a glané 650 millions de dollars via ses salaires, le reste provenant principalement de la publicité et notamment de son contrat à vie signé avec la marque Nike, que seuls Michael Jordan (NBA) et LeBron James (NBA) ont également obtenu. À noter enfin que, tous sports confondus, le quintuple Ballon d'Or est seulement le troisième sportif milliardaire après le golfeur Tiger Woods et le boxeur Floyd Mayweather.

