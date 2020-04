Buzz - Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi ? Kaka a fait son choix

Depuis plusieurs années, un débat fait rage dans le football. Qui de Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi est le meilleur joueur ? Ancien coéquipier du Portugais au Real Madrid, l'ancien milieu de terrain offensif, Kaka (37 ans), a été invité à se prononcer sur la question sur le réseau social Instagram. Après réflexion, l'ancien international brésilien (92 sélections, 29 buts) a opté pour la star du FC Barcelone.

"J'ai joué avec Cristiano et il est vraiment incroyable, mais je penche plus vers Messi. C'est un génie, un pur talent. La façon dont il joue est tout simplement incroyable. CR7 est une machine. Et il n'y a pas que sa force physique, il y a également sa force mentale. Il veut toujours jouer et toujours gagner. Simplement pour être le meilleur. Pour moi, c'est vraiment la chose la plus incroyable", a confié le retraité.