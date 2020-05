Buzz - Daniel Riolo dézingue Didier Deschamps

Dans l'émission After Foot sur RMC, Daniel Riolo a poussé un coup de gueule au sujet de l'attitude du sélectionneur de l'équipe de France, et a particulièrement critiqué ses choix lorsqu'il s'agit de s'exprimer médiatiquement. "Didier Deschamps il choisit le Parisien (lors d'une interview parue hier), un média généraliste, il va évidemment dans le sens du vent et de l'autorité comme toujours dans sa carrière".

Hier, l'entraîneur des Bleus a préféré se confier auprès de nos confrères du Parisien. Riolo justifie cette décision par le fait qu'"il n'aura aucune question dérangeante parce qu'il choisit à qui il parle, comme il l'a toujours fait". Des méthodes que le consultant va même jusqu'à qualifier de "lamentables". Amené à commenter la décision prise par le gouvernement de mettre un terme au championnat, Deschamps l'a estimée "cohérente et sage". Mais selon le consultant, le sélectionneur français "n'en a rien à caguer puisque tous ses joueurs cadres jouent à l'étranger, la Ligue 1 il s'en fout !" s'exclame-t-il.