Buzz - Daniel Riolo se paie Neymar et le PSG

Le PSG a annoncé hier soir l'absence de Neymar à Nantes, ce mardi (21h05, 23e journée de L1), en raison d'une légère blessure aux côtes. Un forfait qui interroge, au lendemain de la fête d'anniversaire du milieu de terrain brésilien et quand bien même ce dernier s'était plaint des côtes, samedi à la mi-temps du match face à Montpellier (victoire 5-0). Daniel Riolo, en particulier, est remonté contre le joueur et sa gestion par le Paris St-Germain.

"De toute façon c'était prévu, parce qu'il ne savait pas quand il a calé son anniversaire que le match à Nantes allait être décalé au mardi, ce qui est en soit une aberration. Ensuite il se blesse, la douleur aux côtes là, ça nécessite du repos, mais comme il a calé les invités, il est quand même obligé d'aller faire la nouba toute la nuit et de picoler. Tout est normal au club. C'est comme (Abdou) Diallo, expliquez moi quand il s'est blessé... Il était où samedi après-midi ? Il était sur le banc. Donc c'est quand il s'échauffe qu'il se fait mal ? La gestion de ce club est absurde, c'est une aberration", a résumé le consultant dans l'After Foot de RMC. "Et la psychose fait que plus tu approches des grands rendez-vous, plus la gestion est stupide. Les gens sont tellement dans la paranoïa que ça commence à trembloter, ça commence à se chier dans le ben, ils ne savent plus quoi faire". Et de conclure sur le numéro 10 parisien : "Neymar se blesse aux côtes parce qu'il fait le con sur le terrain à provoquer sans arrêt, parce qu'il n'est pas pragmatique, il ne fait pas attention."