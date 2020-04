Buzz - David Beckham a fait son choix entre Messi et Ronaldo

La dernière décennie aura été marquée par ce qui représente indubitablement l'une des plus grandes rivalités dans l'histoire du football, avec d'un côté Lionel Messi, sextuple Ballon d'Or et de l'autre, Cristiano Ronaldo, quintuple Ballon d'Or. De nombreux acteurs du football ont été invités à donner leur préférence au fil des années et David Beckham est le dernier en date. Dans des propos rapportés par l'agence de presse argentine Telam, l'ancien parisien a placé Lionel Messi au dessus de tout le monde, y compris du Portugais.

"C’est incroyable pour le football de les avoir tous les deux mais Messi est unique en tant que joueur et il n’y en a pas d’autres comme lui. Cristiano n’atteint pas son niveau mais ils sont tous les deux au-dessus du reste" a-t-il expliqué.