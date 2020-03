Buzz - FIFA : le joli troll d'Eduardo Camavinga à son frère

Invité à rester chez lui comme la totalité des joueurs de Ligue 1, Eduardo Camavinga en profite pour passer du temps avec sa famille. Le jeune milieu rennais de 17 ans a posté une photo sur les réseaux sociaux qui va faire rire bon nombre de grands frères ou de joueurs de FIFA. En effet, le Breton invite tout le monde à profiter "des bons moments" et prendre soin de sa famille. Toutefois, il n'a visiblement pas envie de partager sa console de jeux vidéos avec son petit frère. "Mon frère est encore jeune pour jouer à fifa. On connaît la technique" ajoute-t-il. On se rend compte, très vite, que son jeune frère n'a pas sa manette de playstation allumée...

Eduardo Camavinga profite du confinement pour troller son frère à FIFA 😂



(📸 via @ecama10) pic.twitter.com/pAqDAYMpgb — MadeInFOOT (@madeinfoot) March 16, 2020