Buzz - Griezmann sous le charme du Vélodrome

Régulièrement, sur les réseaux sociaux ou dans les médias, Antoine Griezmann (29 ans) fait part de son amour pour l'Olympique de Marseille. Ce jeudi après-midi, sur le réseau social Twitter, dans un échange avec un supporter phocéen, l'attaquant du FC Barcelone (8 buts et 4 passes décisives en 26 matches de Liga cette saison) a remis le couvert. L'international français (78 sélections, 30 buts) s'est signalé en qualifiant le Stade Vélodrome de "magnifique". Nul doute que les plus fervents supporters des Ciel-et-Blanc apprécieront et se prendront, peut-être, à rêver en une prochaine arrivée du natif de Mâcon sur la Canebière.

Magnifique ce stade — Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) April 23, 2020