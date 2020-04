Buzz - Jean-Michel Aulas dézingue Daniel Riolo

Les propos de Daniel Riolo au sujet des présidents de clubs français ont suscité une vive réaction de colère auprès de Jean-Michel Aulas. Pourtant hier, dans l'After Foot RMC, c'est sur Jacques-Henri Eyraud, le président de l'OM, que le chroniqueur s'est particulièrement lâché. Il n'a effectivement pas mâché ses mots, loin de là : "Il tortille du cul en parlant des supporters, du football à huis clos, tu as lu cette réponse à quel point elle est démago ?!" Riolo ajoute, "moi je n'en peux plus des gens qui parlent comme ça, je n'en peux plus du louvoiement. Mais soyons direct il faut dire les choses ! Putain mais arrêtez de cirer le cul des gens en les prenant pour des gogos ! C'est dément de se tortiller à ce point !"

Une intervention qui n'a pas manqué de faire réagir le président de l'OL, qui a fracassé à son tour le chroniqueur. En effet, sur son compte Twitter il écrit : "cela aurait été très étonnant que cet être supérieur, qui a tellement de références pragmatiques comme joueur, ou entraîneur et dirigeant de club, traite différemment les présidents de clubs : pauvre France, triste dégringolade ami Daniel".