Buzz - Karim Benzema juge la mentalité de la nouvelle génération

Invité de l'émission OL Night System sur OLTV, Karim Benzema (32 ans) a évoqué la nouvelle génération dans le monde du football. L'attaquant du Real Madrid, formé à Lyon, explique que beaucoup de choses ont changé entre son arrivée à Lyon dans le vestiaire pro à 16 ans et les jeunes d'aujourd'hui.

"Tout a changé. Tout va trop vite. Il n’y a pas le même respect aujourd’hui. Mais je le comprends, ce n’est pas la même époque. Si tu dis à un jeune de porter les ballons, il va peut-être mal le prendre. Quand j’avais 16 ans, tu pouvais me dire de porter les ballons pendant une heure je l’aurais fait. Une fois, je devais m’entraîner avec les pros et je suis resté 30 minutes devant le vestiaire. Je n'ai pas osé entrer. Après, Paul Le Guen m'a ouvert et je suis rentré. J'étais impressionné" a-t-il déclaré.