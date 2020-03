Buzz - Karim Benzema sur Olivier Giroud : "On ne confond pas la F1 et le karting" (vidéo)

Alors que le monde du sport est à l'arrêt depuis plusieurs semaines, de nombreux joueurs passent beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. Après un premier échange lunaire autour de Valère Germain la semaine dernière, le youtubeur Mohameh Henni et Karim Benzema ont ainsi débattu une nouvelle fois autour de sujets liés au football.

Amené à se comparer à Olivier Giroud, l'attaquant du Real Madrid s'est ainsi permis une belle punchline envers l'attaquant Tricolore : "On ne confond pas la F1 et le karting, et je suis gentil. Et je sais que je suis la F1." Néanmoins, le buteur Madrilène a par la suite mis en valeur les qualités de Giroud, parfaitement compatible selon lui avec le style de jeu mis en place par l'Equipe de France. Une séquence diffusée en direct sur sur le compte instagram de Benzema.

