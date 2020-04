Buzz - L'anecdote savoureuse de Rio Ferdinand sur Cristiano Ronaldo

Lors d'un événement FIFA 2020, Rio Ferdinand (41 ans), retraité des terrains depuis 2015, s'est livré à quelques petites confessions savoureuses. L'ancien défenseur est notamment revenu sur sa première rencontre avec Cristiano Ronaldo, en date de 2003 lors d'un match amical opposant Manchester United au Sporting Lisbonne. Une partie amicale qui avait convaincu les Red Devils de recruter l'attaquant portugais

"Nous avions raté la signature de Ronaldinho, nous étions donc un peu dégoûtés à l’époque", a-t-il d'abord rappelé. "John O’Shea a joué arrière droit contre lui. Nous sommes arrivés à la mi-temps et O’Shea a dû avoir un réservoir d’oxygène à côté de lui. Il était en morceaux, il était assis là, haletant", a poursuivi Rio Ferdinand, qui a ensuite expliqué comment l’accord avait été conclu pour que Cristiano Ronaldo rejoigne Old Trafford. "Nous sommes montés dans le bus et nous avons été retardés d’environ une heure et demie et tout le monde se disait 'Que se passe-t-il ?', mais les dirigeants discutaient pour essayer de le signer. C’était une performance incroyable et on a tout de suite vu qu’il serait le meilleur joueur du monde".