Buzz - L'ASSE a retrouvé son jeune supporter de la Beaujoire et va le récompenser

Dimanche après-midi, les Verts de Saint-Etienne ont été rattrapés dans les derniers instants du match par les Canaris de Nantes (2-2, résumé et notes). Entré en jeu quelques secondes auparavant, Renaud Emond a inscrit sur son tout premier ballon le deuxième but nantais, celui de l'égalisation, en fin de rencontre. Au moment de fêter son but, au pied de la tribune Pays de la Loire, l'attaquant belge s'est fait voler la vedette par un petit garçon brandissant un drapeau des Verts devant lui. L'ASSE, amusée par ce moment cocasse, est parti à la recherche du jeune garçon, et, en mettant le réseau social Twitter à contribution, l'a retrouvé. Ce jeune supporter des Verts va bientôt recevoir un cadeau de son club de coeur dans sa boîte aux lettres.