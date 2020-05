Buzz - L'énorme coup de gueule de Dugarry à l'encontre des dirigeants de Bordeaux

L'atmosphère est très tendue en ce moment à Bordeaux entre supporters et dirigeants. Des enregistrements audio très compromettants dévoilés par les fans bordelais avaient ajouté de l'huile sur le feu. Les accusations visent particulièrement Frédéric Longuépée, nommé président délégué lors du rachat de Bordeaux en novembre 2018, ainsi qu’un responsable billetterie. Christophe Dugarry, qui a joué pour les Girondins de 1988 à 1996, n'y est pas allé de main morte à leur sujet dans la Team Duga. "C'est un truc de fou ce qui est en train de se passer aux Girondins de Bordeaux. Le message il est clair : on ne veut plus de vous ! Dégagez !" s'exclame-t-il visiblement écœuré.

A propos de la situation actuelle, Dugarry avoue n'avoir "jamais vu ça". "Je ne pensais pas que mon club pourrait tomber aussi bas, on a atteint quelque chose d'inimaginable" regrette-t-il. Selon lui, les dirigeants ne sont là que pour "l'oseille" et ont "manipulé tout le monde". "Vous n'avez jamais aimé le club, vous êtes là pour votre intérêt personnel, le foot vous vous en fichez" ajoute-t-il. Enfin, le champion du monde 98 est persuadé que "le club doit repartir avec des bases saines, avec des gens qui aiment le foot. Et surtout, même si le Football a perdu de son humanité, avec de l'humain !".